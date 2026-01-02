Stranger Things Staffelfinale der fünften Staffel wird im Abspann des Einsatzes von KI beschuldigt

HQ

Da sich die generative KI-Bilderstellung in den letzten Jahren nur verbessert hat und viele TV-Serien, Filme und Spiele so aussehen, als hätten sie die Technologie genutzt, fällt es den Verbrauchern schwer, sich keine Sorgen zu machen, wenn sie etwas sehen, das fehl am Platz ist. Selbst in einer Produktion, die Hunderte Millionen Dollar gekostet hat, wie die neueste Staffel von Stranger Things.

Als das Finale an Silvester zu Ende ging, wurden wir von David Bowies Helden gespielt und eine Sammlung von Kunstwerken gezeigt, die Momente aus der Serie darstellten. Ein Bild versetzte die Leute online besonders in Aufruhr, da es eine seltsame Nachbildung von Nancys Fingern zeigte, als sie in Staffel 1 zum ersten Mal einen Revolver greift.

Obwohl die Spekulation, dass Stranger Things KI verwendet, sicherlich für Aufsehen sorgte, ist dieser Vorwurf falsch. Stranger Things hat keine KI verwendet, um die Kunst von Nancy Wheeler und ihrem Revolver zu erschaffen. Es wird angenommen, dass dieses Kunstwerk von Kyle Lambert geschaffen wurde, der früher die offiziellen Stranger Things -Poster gemacht hat. Es wird auch angenommen, dass es sich um exakte Spuren der dargestellten Szenen handelt.

Der ursprüngliche Reddit-Beitrag, der diese Kontroverse ausgelöst hat, wurde inzwischen entfernt, und obwohl Netflix oder jemand, der die Serie repräsentiert, noch keinen Kommentar abgegeben, scheint es, als könnten wir dieses Problem gefahrlos aus dem Tisch nehmen.