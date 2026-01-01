Stranger Things Staffelfinale 5

HQ

Hawkins, 6. November 1983.

Da und dort begann alles für die fiktiven Figuren. Für diejenigen von uns, die vor unseren Fernsehern saßen: Es war der Sommer 2016, und das bedeutet, dass wir sie seit fast zehn Jahren verfolgen. Aber jetzt, nach 42 Episoden, ist es vorbei. Deshalb fühlte es sich trauriger an als seit Langem, heute Abend für die allerletzte Folge mit dem Titel "The Rightside Up" vor den Bildschirm zu sitzen.

Nach sieben Episoden, aufgeteilt in zwei Bände, die einen Monat auseinander erschienen, war die Wartezeit zum Glück diesmal für die achte und letzte Folge nicht so lang. Die Duffer-Brüder hatten die ganze Saison Zeit, die Voraussetzungen für den finalen Kampf zu ordnen. Denn genau da sind wir jetzt – keine Fäden, die locker bleiben, keine Cliffhanger (oder...?) für eine neue Staffel, die als letzte Szene aufgebaut werden soll. Jetzt kämpft die Gruppe gegen das Monster Vecna, und so beginnt der Beginn von Folge acht kurz nachdem die meisten von ihnen durch das Portal zum Upside Down gegangen sind. Wie du weißt, hatten sie einen Turm, auf den sie klettern mussten, um zu verhindern, dass Vecna mit ihrem Turm eine weitere Welt zum Absturz bringt. Mehr werde ich nicht verraten, und hier wird diese letzte, zweistündige Folge unglaublich schwer zu rezensieren. Aber natürlich werde ich alles in meiner Macht Stehende tun.

Staffel 5 war stellenweise wackelig. Ich habe vieles davon genossen – hatte aber auch meine Beschwerden. Vielleicht liegt der Hauptgrund darin, dass ein Großteil des Geheimnisses und der Unheimlichkeit der früheren Staffeln inzwischen in etwas völlig anderes verwandelt wurde. Natürlich könnte man das als natürliche Entwicklung sehen – während die Kinder wachsen, wächst auch alles um sie herum. Für mich fühlt es sich eher so an, als sei klar geworden, dass Netflix den Duffer-Brüdern die Möglichkeit gegeben hat, das zu schaffen und zu zeigen, was sie wollen. Also gibt es dieses gruselige und edgy Zeug nicht mehr. Alles ist so spektakulär, wie es nur sein kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass es nicht unterhaltsam ist. Denn das ist es immer noch. Das Finale ist natürlich keine Ausnahme von dem, was der Rest der Staffel in Bezug auf Ambitionen und Größe war. Oft fühlt es sich an, als würde man einen Spielfilm sehen, und genau da funktionieren diese zwei Stunden am besten. Weil dem Finale genug Zeit gegeben wird. In wirklich jeder Hinsicht, die man sich wünschen kann. Wo ich fand, dass große Momente von Band 2 standen und zertrampelt wurden, fühlt sich der Inhalt der letzten Folge unglaublich gut ausbalanciert an. Es gibt einige unnötige Rückblenden, die uns an das erinnern, was war. Was alle durchgemacht haben. Es gibt auch viele vorbereitete Reden, und ohne wirklich etwas zu verraten, wünschte ich mir auch, dass die Einsätze und Konsequenzen am Ende etwas höher gewesen wären.

Doch während seiner großzügigen Laufzeit gelingt es dem Film, uns ein spektakuläres Ende zu liefern, das manchmal erstaunlich wirkt. Aber am bewegendsten ist es, was nach dem Schießpulverrauch passiert. Als Stranger Things seine Seele wiederfindet. Wenn es mehr um Freundschaft geht, darf die Coming-of-Age-Geschichte, die immer unter dem Übernatürlichen zu sehen war, glänzen. Denn das Wichtigste für mich war eigentlich nicht, dass ich dachte, was passiert, sei cool und großartig. Das Wichtigste war, dass ich mich emotional zufrieden fühlte. Dass lose Enden zusammengebunden wären und dass ich, sobald ich Eleven, Will, Dustin, Lucas, Mike, Max, Joyce, Jim und die anderen Charaktere verlassen habe, ohne mich auch nur im Geringsten frustriert zu fühlen.

Die letzte Folge schafft das. Vor allem, weil wir einen Epilog bekommen, der sich überhaupt nicht gehetzt anfühlt. Du nimmst dir Zeit, alles wirklich abzuschließen, wenn der Kampf vorbei ist. Es fühlt sich auch natürlich an, was passiert – und obwohl die Karten etwas zu sicher gespielt werden und es im Grunde ziemlich vorhersehbar ist, fühlte ich mich trotzdem zufrieden. Es gibt definitiv Dinge, über die man sich beschweren kann. Wenn ich dachte, dass Eleven in der zweiten Hälfte der Staffel ausgeschieden ist, schaffen sie es zum Glück gut, ihrer Rolle mehr Raum zu geben. Dennoch fühlt es sich an, als sei die Besetzung etwas zu groß geworden. Dr. Kay (Linda Hamilton), die in regelmäßigen Abständen der Staffel auftrat, fühlt sich insgesamt völlig vernachlässigt. Abgesehen von etwas Action und Gewicht in einigen früheren Episoden ist sie inzwischen zu einer Figur geworden, die vor der Kamera bleibt und düster wirkt. Es gibt auch einige andere Fragezeichen zu anderen Dingen und andere, die vielleicht insgesamt unbedeutend sind, aber dennoch das Problem hervorheben, das eine immer größer werdende Anzahl von Rollen dennoch mit sich bringt.

Im Nachhinein denke ich, dass der letzte Kampf gegen Vecna vielleicht schon in der letzten Staffel natürlicher gewesen wäre. Dass es etwas länger gemacht und dort festgebunden worden war. Denn vielleicht ist das größte Problem der fünften Staffel, dass wir schon so viel davon gesehen haben und, um etwas kritisch zu sein, es größtenteils sieben Episoden waren, die sich auf die Endschlacht vorbereiteten. Gleichzeitig ist es schwer, vieles von dem, was wir gesehen haben, nicht zu mögen. Und ja, die letzte Folge ist die beste der Staffel. Obwohl er mit Abstand die längste Laufzeit aller acht hat, schafft er es dennoch, zu fesseln und zudem ein ausgewogenes Tempo zu haben.

Eine TV-Serie zu beenden muss eines der schwierigsten Dinge sein, und nicht jeder wird zufrieden sein. Aber für mich fühlte es sich wie ein schöner Abschied von etwas an, das fünf Staffeln lang sehr unterhaltsam war. War es alles, was ich mir erhofft hatte, jetzt, wo der Abspann gelaufen ist? Nein, vielleicht nicht. Aber das Finale als Einzelfolge wirkt stark, sehr unterhaltsam und vor allem endet es auf eine fein abgestimmte und unglaublich gut geschriebene Weise. Selbst wenn die Geschichte dieser Charaktere endet, werden wir Gründe haben, in die erschaffene Welt zurückzukehren. Vielleicht kann ein zukünftiges Spin-off ein bisschen mehr von dem Geheimnis entdecken, das einst existierte? Wir werden sehen. Bis dahin danke für alles, Stranger Things. Insgesamt war es fantastisch.