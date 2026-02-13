Stranger Things: Staffel 5 ist jetzt Netflix' siebtgrößte Fernsehstaffel aller Zeiten

HQ

Wir verfolgen die Performance der letzten Staffel von Stranger Things gespannt, um zu sehen, wie hoch die Serie in den Allzeit-TV-Rankings für Netflix aufsteigen kann. Seit dieser letzten Woche ist die Serie noch weiter gestiegen, hat Wednesday: Season 2 übersprungen und ist nun die siebtgrößte Serie aller Zeiten des Streamers.

Mit 128,5 Millionen Aufrufen rückt die Staffel immer näher daran, die meistgesehene Stranger Things Staffel bis heute zu werden. Nach weiteren 12 Millionen Aufrufen wird es Stranger Things: Season 4 überholen und den sechsten Platz der Allzeit-Charts erreichen.

Es sollte gesagt werden, dass es bald ein paar Plätze in der Rangliste steigen könnte, denn das Überwinden von Stranger Things 4 bringt es sehr nahe daran, Adolescence und Squid Game: Season 4 zu übertreffen, wobei letzteres 145,8 Millionen Aufrufe erreicht hat. Wenn das gelingt, wird es die viertgrößte TV-Staffel von Netflix aller Zeiten. Allerdings könnte es unvernünftig sein, noch weiter zu gehen, da der dritte Platz bedeutet, Squid Game: Season 2 mit 192,6 Millionen Aufrufen zu überwinden.

Das Interessante ist auch, dass trotz der sehr langen Episoden Stranger Things 5 bei den insgesamt gesehenen Stunden Stranger Things zurückbleiben, wobei die letzte Staffel 1,336 Milliarden Sichtstunden erreichte, während die vorletzte mit 1,838 Milliarden erreichte. Dennoch ist es eine der meistgesehenen Netflix-Serien aller Zeiten in dieser Kategorie, mit nur der ersten und zweiten Staffel von Squid Game, Stranger Things 4, und der ersten Staffel von Wednesday davor.

Wie viel weiter oben in den Ranglisten erwartest du, dass Stranger Things 5 steigt?