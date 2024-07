Stranger Things Staffel 5 besteht aus "im Grunde acht Filmen"

HQ

Stranger Things hat mit seiner vierten Staffel den Einsatz wirklich erhöht, indem es eine Sammlung von Episoden lieferte, die deutlich länger dauerten, als wir es gewohnt waren, und letztendlich zu mehreren 60+ minütigen Episoden führten, die alle vor ein paar abendfüllenden Finalen standen. Es scheint, als würde diese Haltung in der kommenden Staffel 5 nur noch akzentuiert werden.

Denn obwohl die Staffel schon eine Weile in Produktion ist, gibt es keine klaren Anzeichen dafür, wann die Dreharbeiten enden und wann Stranger Things wieder auf Netflix zu sehen sein wird. Maya Hawke, bekannt für ihre Rolle als Fan-Liebling Robin Buckley in der Serie, hat in einem Auftritt im Podcrushed-Podcast darüber gesprochen und eine kleine Klarstellung gegeben.

"Es dauert lange, jede Staffel zu schreiben, und es dauert lange, sie zu drehen. Wir machen im Grunde acht Filme."

Unnötig zu erwähnen, dass es so aussieht, als ob uns ein vollgepackter und überdimensionaler Abschluss für eine der beliebtesten Originalserien von Netflix bevorsteht.