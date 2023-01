Stranger Things Staffel 5 beginnt im Mai mit den Dreharbeiten

Die Dreharbeiten zur fünften Staffel des TV-Phänomens Stranger Things sollen im Mai beginnen, wie Noah Schnapp während eines Instagram-Livestreams verriet.

Schnapp spielt Will Byers in der Serie und wird wahrscheinlich eine große Rolle in der fünften und letzten Staffel spielen. Wir wissen nicht viel mehr über den Abschluss von Stranger Things, aber wir können uns vorstellen, dass es Chaos und Monster des Upside Down geben wird.

Da die Dreharbeiten im Mai beginnen, werden wir die 5. Staffel von Stranger Things definitiv erst 2024 und wahrscheinlich auch später in diesem Jahr sehen.

Mit dem Hype um die Show kann Netflix jedoch sicher sein, dass es einige große Zuschauerzahlen geben wird, wann immer es veröffentlicht wird.