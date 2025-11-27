Stranger Things: Season 5 - Teil 1

HQ

Hawkins befindet sich in Quarantäne und wird von patrouillierenden Soldaten, kilometerlangen Zäunen und strengen Vorschriften bewacht, wer rein und raus darf. Staffel 5 setzt die Handlungsstränge fort, als ob die Ereignisse der letzten Staffel relativ kürzlich stattgefunden hätten. Für uns ist es jedoch über drei Jahre her, seit wir zuletzt gesehen haben, wie die Gruppe gegen den Superschurken namens Vecna kämpfte. Die Kinder sind inzwischen zu jungen Erwachsenen geworden, und natürlich tut es ein wenig weh zu sehen, dass einige von ihnen schon halb 30 sind, während wir immer noch glauben müssen, dass die Figuren, die sie spielen, etwa zehn Jahre jünger sind. Das vergisst man aber ziemlich schnell, und im Kern bin ich hauptsächlich einfach nur glücklich und zufrieden, dass es immer noch dieselben Schauspieler sind, denen wir seit neun Jahren folgen - auch wenn Kleidung, Make-up und Frisuren die Illusion von Teenagern nicht ganz vermitteln können.

Alles beginnt sehr ruhig und düster. Die Bewohner haben gelernt, innerhalb der festgelegten Grenzen zu leben, vielleicht sogar in ein falsches Sicherheitsgefühl gewiegt. Zumindest für diejenigen, die nicht wissen, was in der anderen Dimension namens The Upside Down lauert. Aber unsere Hauptfiguren haben nichts vergessen. Im Gegenteil, sie jagen natürlich das Monster, das so viele ihrer Freunde getötet und verletzt hat. Die erste Folge greift die meisten losen Fäden geschickt auf. Lucas besucht Max im Krankenhaus, Dustin trauert um seinen toten Freund Eddie, und es beginnt überraschend subtil und friedlich. Allerdings dauert es nicht lange, bis man merkt, wie viel großflächiger das ist und im Verlauf der Staffel noch wird.

Wenn ich bei diesem Finale etwas befürchtete, dann, dass der Charme und die ruhigeren, persönlichen Momente der vorherigen Staffeln völlig verschwinden würden. Aber obwohl Stranger Things sich in etwas Größeres und Dunkleres verwandelt hat, mit älteren, härteren Charakteren, die bereit sind für das, was kommt, fühlt sich alles natürlich an und der Übergang wird gut umgesetzt. Die Seele ist intakt und jeder bekommt seine Momente. Es kann etwas so Einfaches sein wie ein zärtliches Gespräch zwischen einer Mutter und ihrem Sohn oder zwischen zwei Freunden. Man versteht, dass dies der letzte Tanz ist und dass alles zusammenkommen muss, also gibt es selbst im Rahmen des hohen Produktionswerts Humor und Wärme.

Und was noch wichtiger ist: Die Serie vermittelt immer noch dieses besondere 80er-Jahre-Gefühl. Stranger Things hat sich immer darum gedreht. Die Spielberg-duftende Mischung aus E.T., The Goonies und allem, was sie offensichtlich ist und sein kann. Aufregend, charmant, leicht unheimlich und episch. Ein Großteil dieses finalen Kampfes profitiert auch davon, dass wir Eleven, Hopper und die anderen so lange verfolgt haben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass TV-Serien heutzutage oft ziemlich schnell kommen und gehen. Natürlich gibt es einige unnötige Expositionen und nicht alle Handlungsstränge schaffen es, interessant zu bleiben, aber am Ende fügen sie sich alle recht gut zusammen und das größere Budget kommt wirklich zur Geltung, mit vielen epischen Actionszenen. Allerdings verstehe ich immer noch nicht den Sinn der beträchtlichen Episodenlänge, denn sie hätte definitiv gekürzt werden können.

Allerdings ist es schwer, es nicht für all das zu mögen, was es uns bietet. Die bisher veröffentlichten vier Episoden summieren sich auf etwas mehr als vier Stunden. Und es spielt keine große Rolle, dass Netflix möchte, dass wir noch einen weiteren Monat abonnieren, denn wir müssen bis Weihnachten und Silvester warten, um zu sehen, wie es weitergeht und endet. Es scheint, als gäbe es hier genug zu verdauen, von dem, was wir haben.

Ich mochte Stranger Things von Anfang an. Vor allem denke ich, dass Staffel 1 und 4 am besten gelungen sind. Staffel 2 und 3 hatten ihre Momente, fühlen sich aber im Nachhinein auch am leichtesten zu vergessen an. Es ist offensichtlich völlig unvermeidlich, dass Erwartungen existieren, und dass sie ziemlich hoch sind und dass wir alle, die das gefolgt und gemocht haben, uns jetzt etwas Fantastisches wünschen. Staffel 5 beginnt stark. Es ist nicht perfekt, es ist nicht hervorragend, aber es ist gut. Sie leidet ein wenig unter den klassischen Fallstricken des Serienformats, bei denen es etwas schneller hätte voranschreiten können, da es Füllmaterial gibt, das uns etwas gibt, das acht Episoden hält. Es gibt auch das übergeordnete Gefühl, dass wir davon schon oft gesehen haben. Ein Teil des Charmes ist ebenfalls verschwunden, denn die Kinder mit einem mysteriösen Sommerabenteuer werden durch militärische und energiegeladene Action ersetzt, die viel Platz einnehmen. Außerdem wird der gemütliche Horror und die Atmosphäre inzwischen etwas zu stark auf Effekte, wie der Hai aus Jaws, der nicht mehr im trüben Wasser lauert, sondern ständig in voller CGI-Form sichtbar ist. Aber es ist spannend, stilvoll und auch unglaublich gut gespielt von Schauspielern, die (und das ist ja auch nur natürlich) ihre Figuren extrem gut kennen.

Das größte Problem bei der Aufteilung - abgesehen davon, dass man alles auf einmal sehen möchte - ist, dass es unmöglich ist, es als Ganzes zu beurteilen. Ich bin sicher, es gibt noch eine weitere Stufe, und sie werden alles auf elf erhöhen... Die Folgen, auf die wir jetzt einen Monat warten müssen, werden das auf jede erdenkliche Weise eskalieren, und daran besteht kein Zweifel. Ich glaube und hoffe ganz einfach, dass die allerbesten Momente der Saison vor uns liegen, aber schon dieser großartige Anfang vom Ende ist glücklicherweise wirklich gut.