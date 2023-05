Stranger Things: Season 5 in die Warteschleife gestellt

Diejenigen von uns, die 2007 große Fans bestimmter TV-Shows waren, erinnern sich daran, wie dieser Autorenstreik große Konsequenzen für einige beliebte Franchises hatte, so dass Spekulationen und Theorien das Internet füllen, seit der diesjährige Streik der Writers Guild of America vor ein paar Tagen begann. Wir wissen, dass mit Spannung erwartete Projekte wie die zweiten Staffeln von Andor und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht trotzdem fortgesetzt werden, aber eine andere große Serie nicht.

Matt Duffer und Ross Duffer haben auf Twitter bekannt gegeben, dass sie aufgrund des Autorenstreiks nicht wie ursprünglich geplant in ein paar Wochen mit der Produktion der fünften Staffel von Stranger Things beginnen können:

Nicht besonders überraschend, wenn man bedenkt, dass die Duffer-Brüder dafür bekannt sind, während der Produktion ziemlich große Änderungen an ihren Drehbüchern vorzunehmen. Wir werden sehen, ob dies genug Druck auf die Alliance of Motion Picture and Television Producers ausübt, um diesen Streit eher früher als später zu beenden.