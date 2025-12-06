Stranger Things: Season 5 Band 1 brauchte keine größeren Todesfälle, da die Entführung von Kindern "der Tiefpunkt" war.

HQ

Wenn Sie die erste Volume der fünften und letzten Staffel Stranger Things ' gesehen haben, wissen Sie, dass in den Episoden tatsächlich niemand stirbt. Das mag Fans etwas enttäuschen, die auf massive narrative Ereignisse gehofft hatten, aber dafür gibt es einen Grund.

Die Duffer-Brüder haben kürzlich mit Variety gesprochen, in denen sie erklären, dass Volume 1 nicht zu blutig sein sollte, aber Volume 2 die Dinge anstrengen sollte, auch wenn es keine "Rote Hochzeit" wird.

Ross Duffer beginnt mit der Erklärung: "Als wir beschlossen hatten, dass wir wussten, dass wir in dieser Staffel das Willenskraft-Zeug machen wollten, wussten wir, dass wir so Band 1 beenden mussten. Das ist also der Tiefpunkt, dass alle Kinder entführt wurden, aber der Höhepunkt, dass Will diese Kräfte hat. Das war immer die Diskussion. Dass Vecna diese Kinder nahm, war der Tiefpunkt, den wir für das Ende von Band 1 brauchten."

Matt Duffer beantwortete dann die Frage, ob Volume 2 weniger blutig sei, worauf er bemerkte: "Die Serie ist nicht 'Game of Thrones'." Ich hoffe, sie überrascht die Leute. Aber es gibt keine Rote Hochzeit, falls du das meinst. Das wäre deprimierend."

Die nächste Reihe von Stranger Things Episoden wird am 25. Dezember debütieren, alles vor dem großen Finale am 31. Dezember. Sehen Sie sich hier unsere Rezension zu Band 1 an.