Stranger Things-Schöpfer wollen aus dem Netflix-Vertrag aussteigen

HQ

Es scheint, dass die Macher von Stranger Things nicht daran interessiert sind, nach dem Ende ihrer Erfolgsserie bei Netflix zu bleiben. Matt und Ross Duffer verhandeln Berichten zufolge über einen Ausstieg aus ihren Verträgen mit dem Streamer.

Auf diese Weise können die Duffer-Brüder stattdessen mit Paramount zusammenarbeiten, um exklusiv mit dem Studio für Film und Fernsehen zusammenzuarbeiten. Variety schaltete sich mit dem Bericht ein, aber weder von den Duffer-Brüdern noch von Paramount gab es einen offiziellen Kommentar.

Auch wenn Stranger Things in diesem Jahr zu Ende geht, haben die Duffer-Brüder noch einige Projekte mit Netflix in der Pipeline. Es gibt die Abenteuerserie The Boroughs aus dem Jahr 2026 und die Horrorserie Something Very Bad is Gonna Happen, die im selben Jahr erscheinen.

Stranger Things wird auch in Zukunft eine massive IP für Netflix bleiben, da Spin-offs und Fortsetzungen bereits geplant sind, aber vielleicht werden einige Fans abschalten, wenn ein anderer Schöpfer das Franchise leitet.