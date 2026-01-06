Gamereactor

Stranger Things

Stranger Things nächste Woche für One Last Adventure zurückkehren

Die beliebte Netflix-Serie wird ihre historische Laufzeit mit einer Dokumentation über die Entstehung der letzten Episodenreihe abschließen.

HQ

Stranger Things am Neujahrstag zu Ende ging, oder...? Netflix hat bekannt gegeben, dass es für Fans der langjährigen Serie ein weiteres Highlight bereithält – ein neues Projekt, das bereits nächste Woche startet und einen Einblick in die Entstehung dieser letzten Episodenreihe bietet.

Bekannt einfach als One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 Documentary, ist dies ein All-Access-Blick hinter verschlossenen Türen auf die Serie und darauf, was zu ihrem epischen Abschluss geführt hat.

Es umfasst emotionale Tischlesungen, Einblicke in das, was passiert, wenn die Kameras nicht laufen, Anspielungen auf die Vergangenheit und mehr. Und all dies wird bald für Netflix-Abonnenten verfügbar sein, da der Premierentermin der Dokumentation auf den 12. Januar angesetzt ist und der Trailer des Projekts unten zum Bewundern verfügbar ist.

HQ

Wenn Sie das Finale von Stranger Things noch nicht gesehen haben – und das sollten Sie wahrscheinlich tun, wenn Sie diese Dokumentation sehen möchten, können Sie hier unsere Rezension der allerletzten Folge der Serie ansehen.

