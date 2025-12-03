Stranger Things kehrt mit enormen Zuschauerzahlen zurück auf Netflix, bisher 60 Millionen Aufrufe für Staffel 5

HQ

2025 war für Netflix bereits ein außergewöhnliches Jahr, denn die dritte Staffel von Squid Game erzielte beeindruckende Zuschauerzahlen sowie die Rückkehr von Wednesday, während KPop Demon Hunters alle Filmrekorde der Plattform brach. Offenbar wird 2025 mit einem weiteren Rekordbruch enden, denn Stranger Things ' fünfte Staffel ist bereits mit einem Knall gekommen.

Die ersten Volume Episoden haben bereits beeindruckende 59,6 Millionen Zuschauer auf der Plattform angezogen, was zwar noch nicht ausreicht, um in Netflix' Top 10 English -Serien aller Zeiten durchzubrechen (und weit hinter Wednesday und Squid Game – es ist dennoch wichtig zu bedenken, dass diese Zahlen nur einen Vorgeschmack auf das Kommende sind, da das zweite Volume und das große Finale im Dezember Premiere feiern werden.

Wenn diese Zahlen genau widerspiegeln, was noch kommt, sollte Stranger Things ' die letzte Staffel auf Netflix knapp unter 180 Millionen Aufrufe erreichen, was ausreichen würde, um die zweitgrößte englischsprachige Serie aller Zeiten zu sein, aber eine vernünftige Annahme ist, dass die Zuschauerzahlen über die Feiertage seinen Höhepunkt erreichen, wenn die Fans die ganze Staffel auf einmal konsumieren und stundenlang Stranger Things Zeit haben.

Es wäre also nicht unvernünftig zu sagen, dass Stranger Things ' letzte Episodenserie bald zur größten Netflix-TV-Serie aller Zeiten werden könnte – eine Leistung, die über 265,2 Millionen Aufrufe erfordern würde, um die erste Staffel von Squid Game zu überholen.

Hast du schon Volume 1 gesehen? Wenn nicht, verpassen Sie nicht unsere Rezension der Episoden.