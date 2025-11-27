Stranger Things kehrt im Januar zu Dead by Daylight zurück

HQ

Wir alle genießen gerade die Rückkehr von Stranger Things, da der erste Volume der fünften und letzten Staffel der Serie auf Netflix debütiert hat. Dieser Moment, diese Emotionen, das sind alles Dinge, die wir auch Ende Dezember fühlen werden, wenn die zweite Volume und die große Finale der letzten Folge am 25. und 31. Dezember erscheinen. Aber offensichtlich wird dies nicht das letzte Mal sein, dass wir uns in die Hintergrundgeschichte vertiefen, die die Stadt Hawkins und das ungewöhnliche Reich der Upside Down umgibt...

Nach der Zusammenarbeit von Dead by Daylight und Netflix für ein Stranger Things-Kapitel im Jahr 2021 wird uns nun eine Rückkehr versprochen, in Form eines zweiten Kapitels, das 2026 startet. Wir haben keine genauen Informationen und Details darüber, was das bieten wird, außer dem Teaser, der so gut wie bestätigt, dass Vecna als Killer erscheinen wird, um die Reihen zu verstärken, die bereits einen Demogorgon enthält.

Es ist auch einigermaßen fair anzunehmen, dass dieses zweite Kapitel mehr Helden und Charaktere einführen wird, da das letzte Kapitel nur Nancy und Steve als Überlebende zeigte, wahrscheinlich weil der Rest der Kinderbesetzung zu jung war, um in ein Videospiel zu stecken, in dem sie brutal von Monstern und Serienmördern in Stücke gerissen wurden. Jetzt jedoch, trotz des Alters ihrer Figuren in der Serie, sind diese Schauspieler ein Freiwild...

Wir haben noch kein festes Datum für den Start dieser Zusammenarbeit, aber wir wissen, dass sie im Januar 2026 beginnt. Abgesehen von Vecna, wen möchten Sie sonst noch von Stranger Things in Dead by Daylight sehen?