Stranger Things: Die vierte Staffel hat einen Termin, Season 5 angekündigt

Netflix und die Duffer-Brüder - Showrunner und Schöpfer dieser Serie - haben am Abend verraten, dass Stranger Things: Staffel 4 am 27. Mai im Streaming-Abo des Anbieters starten wird. Die Season soll etwa doppelt so lang werden wie die vorherigen Staffeln, weshalb beschlossen wurde, die neun Folgen nicht in einem Rutsch zu veröffentlichen. Eine unbekannte Anzahl von Episoden wird im Mai erwartet, während der Rest am 1. Juli fertig sein wird.

Die Duffer-Brüder haben außerdem angekündigt, dass es noch eine fünfte Staffel geben wird. Den Starttermin dieses Programms kennen wir aktuell noch nicht, aber es soll den Erzählbogen von Eleven und Co. endgültig abschließen. Das Thema Stranger Things wird aber auch damit nicht beendet sein, wie die Autoren in einem offenen Brief festhalten. Im Stranger-Things-Universum werden also auch in Zukunft weitere Geschichten entstehen.