Stranger Things Bösewicht will Scarecrow in Batman spielen

Es ist nicht bekannt, wer der Bösewicht in der Fortsetzung von The Batman sein wird, wobei einige hoffen, Barry Keoghans Joker Chaos verursachen zu sehen, während andere hoffen, weniger bekannte Bösewichte als Batmans Feind im Mittelpunkt zu sehen.

Eine Person, die definitiv wusste, wie man einen gruseligen Übeltäter spielt, ist Jamie Campbell Bower, der vor allem für seine Rolle als Stranger Things Superschurke Vecna bekannt ist. Während des Comfest 2023 fragte Geek House Show Bower, ob es Rollen in DC oder Marvel gibt, an denen er interessiert wäre, und es stellte sich heraus, dass es folgende gibt:

"In letzter Zeit wurde viel über Scarecrow geredet, das wäre cool. Das zu tun, das würde Spaß machen."

Es wird in Zukunft zwei Batmans geben, einen in den engagierten Batman-Filmen und einen in den DC Universe, so dass mehrere Bösewichte benötigt werden. Wir könnten Bower definitiv als exzellenten Scarecrow sehen und denken, dass er gut in Matt Reeves' kommende The Batman-Fortsetzung passen würde, die Ende 2025 Premiere feiert, aber was denkst du?