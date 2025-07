Stranger Things bereitet sich auf die letzte Staffel vor - Poster jetzt erhältlich

HQ

Das Ende der wohl kultigsten Serie im gesamten Netflix-Programm ist nah. Die fünfte und letzte Staffel steht vor der Tür und der Streamer hat nun das allererste offizielle Bild der Produktion veröffentlicht - naja, technisch gesehen das erste Poster.

Es ist neun Jahre her, dass Stranger Things uns zum ersten Mal Hawkins, Eleven, Mike, Will und den Rest der Gang vorstellte. Und jetzt, da der Winter naht, neigt sich die Geschichte endlich dem Ende zu. Die Staffel wird in drei Staffeln aufgeteilt: Die Episoden 1-4 feiern am 26. November Premiere, die Episoden 5-7 erscheinen am Weihnachtstag, dem 25. Dezember, und die letzte Episode, Nummer 8, erscheint am Silvesterabend, dem 31. Dezember.

Das Poster - das Sie sich unten ansehen können - gibt den Ton perfekt an: düster, düster und aufgeladen mit der unheilvollen Energie, die wir von den großen Momenten der Show erwarten. Und als Bonus wird morgen, am 16. Juli, ein brandneuer Trailer eintreffen - der hoffentlich mehr als nur atmosphärische Teaser bietet.

Also - seid ihr gespannt auf das große Finale, oder habt ihr euch schon mental aus dem Stranger Things-Universum ausgecheckt?