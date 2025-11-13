Stranger Things bekommt McDonald's Happy Meal mit limitierten Sammlerfiguren

HQ

Die Fans von Stranger Things warten sehnsüchtig auf die ersten Episoden der letzten Staffel, und wenn sie auf der Suche nach etwas sind, das sie essen können, um das Warten ein wenig schneller zu vergehen, scheint McDonald's sie abgedeckt zu haben. In Großbritannien und Irland hat sich KFC mit Stranger Things für einen besonderen Burger zusammengetan, während es in Übersee etwas anders aussieht.

Wie BloodyDisgusting berichtet, arbeitet Stranger Things mit McDonald's für ein neues Happy Meal zusammen. Dieses Happy Meal wurde bereits in Portugal und Spanien gesichtet und wird mit einem limitierten Sammlerstück geliefert, das einen von sechs Charakteren zeigt, darunter Demogorgon, Mike, Eleven, Dustin, Will und Lucas.

Es ist noch nicht bekannt, ob diese Mahlzeiten in die USA kommen werden oder in welchen Gebieten sie sich befinden werden, aber wir gehen davon aus, dass sie das Vereinigte Königreich überspringen könnten, da dies einen Zusammenstoß zwischen KFC und McDonald's bedeuten könnte. Also kein kostenloses Spielzeug für uns.

