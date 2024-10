Stranger Things als Brettspiel veröffentlicht

Gute Nachrichten für alle, die von dem klassischen Brettspiel Risk nicht genug bekommen können und zufällig auch Stranger Things mögen. Die beiden Marken haben zusammengearbeitet und ihre Köpfe zusammengesteckt, um ein Stranger Things Risk zu schaffen.

Das Spiel wurde angeblich in enger Zusammenarbeit mit den Serienmachern entwickelt und dreht sich darum, das Trümmermonster Vecna daran zu hindern, das Haus der Creels zu erreichen.

Das Spielbrett wird mit bekannten Schauplätzen aus der Serie gefüllt sein und soll noch vor Jahresende erscheinen.

Erlebe das Upside Down in Risk: Stranger Things, das in Zusammenarbeit mit den Duffer-Brüdern entwickelt wurde und noch nie zuvor gesehene Kunstwerke von Kyle Lambert verwendet. Schlüpfe entweder in die Rolle der guten oder der bösen Mächte, die beide ein gemeinsames Ziel haben: Vecna daran zu hindern, das Gatterhaus zu erreichen.

Das Spiel bietet individuell gestaltete Territorien, ikonische Orte aus der Serie und enthält maßgeschneiderte Token, darunter Vecna selbst.

Wirst du Stranger Things Risk bekommen?