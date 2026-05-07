Stranger Than Heaven kehrt mit neuem Spielmaterial und einem Veröffentlichungsfenster zurück

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Ryu Ga Gotoku Studio ist eines der besten Entwicklungsteams, das derzeit für Sega arbeitet. Die Like a Dragon/Yakuza-Reihe erzielt weiterhin enorme Gewinne und wird so häufig veröffentlicht, dass sie fast jedes Jahr die Fans fesseln. Aber RGG hat für dieses Jahr etwas Neues geplant.

Stranger Than Heaven, ihr Projekt Century, befindet sich seit Jahren in stiller Entwicklung, aber sein Veröffentlichungstermin rückt allmählich näher. Es gibt noch kein festes Datum, aber während der gestrigen speziellen Xbox-Übertragung bestätigte RGG, dass Stranger Than Heaven in diesem 'Winter' für PC, Xbox und PS5 erscheinen wird, was bedeutet, dass wir das Spiel zwischen Weihnachten und März spielen werden.

Wir haben auch ein wenig mehr über die Geschichte des Protagonisten Makoto Daito erfahren, die 1915 in San Francisco beginnt und über 50 Jahre japanischer Geschichte erstreckt, ein Leben voller Nervenkitzel und schwieriger Entscheidungen in fünf weitläufigen Städten begleitet, bevor es Mitte der 60er Jahre im Kamurocho-Viertel von Tokio endet (die fiktive Version von Kabukicho in Yakuza/Like a Dragon, wodurch beide IPs verbunden sind).

Was das Gameplay angeht, wurde der Schwerpunkt auf der Brutalität der Straßenkämpfe gelegt, mit einem Echtzeit-Action-Stil mit Move-Kombos, bei denen alles möglich ist, um den Sieg zu sichern. Und wenn Fäuste nicht genug sind, wird es eine große Vielfalt an Klingenwaffen geben, mit denen man sich auf den Straßen Japans in Blut einen Namen machen kann. Es wurde auch bestätigt, dass der verstorbene Schauspieler Bunta Sugawara im Spiel auftreten wird, das mit Zustimmung seiner Familie in CGI nachgebildet wird und dabei sein Image und Vermächtnis respektiert. In der Originalversion wird er von Sugawaras Schauspielerfreund gesprochen.

Stranger Than Heaven ist jetzt verfügbar, um deine Wunschliste im Microsoft Store, PS Store und Steam hinzuzufügen. Wirst du es vorbestellen?

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Offizielle Stranger Than Heaven Bildgalerie