Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin verabschiedet Protagonist Jack Garland im neuen Trailer

Es gibt neues Gameplay zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin und das sollten sich nur diejenigen ansehen, die keine Spoiler fürchten (das ist übrigens generell ein guter Tipp, sobald Square Enix einen "Final Trailer" veröffentlicht). Team Ninja führt die Hauptakteure des Soulslikes ein und sie beschreiben die grundsätzliche Story-Prämisse, während sie uns parallel dazu einige spannende Bossgegner zeigen, an denen sich Genrefans im März die Zähne ausbeißen können. Im letzten Drittel des fünfminütigen Videos spielt Frank Sinatras Interpretation von "I Did It My Way", während sich der Protagonist für eine kommende Aufgabe wappnet.