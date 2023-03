Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin kommt nächsten Monat zu Steam

HQ

Square Enix hat angekündigt, dass Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin seine Epic Games Store-Exklusivität auf dem PC verliert und bald auf Steam ebenfalls.

Ab dem 6. April wird der Titel auch zu einem dauerhaft reduzierten Preis auf allen Plattformen angeboten, obwohl nicht genau angegeben wurde, was dies genau ist. Dieser Rabatt gilt jedoch für Digital Deluxe Edition, Standard Edition und Season Pass, die jetzt alle überall außer Steam verfügbar sind.

Seht euch unten den neuesten Trailer zum Spiel an und um unsere Gedanken zu Stranger of Paradise zu sehen, seht euch hier unsere Rezension an.