Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin für März 2022 bestätigt

Square Enix hat gerade das Erscheinungsdatum von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin offiziell bestätigt. Die Veröffentlichung soll am 18. März 2022 erfolgen, wie ein neuer Trailer verrät. Zusammen mit dem bestätigten Termin haben wir außerdem erfahren, dass in naher Zukunft eine zweite Demoversion des Actionspiels für Xbox Series und Playstation 5 veröffentlicht werden soll.

Neben dem bereits bekannten Choas-Schrein-Bereich aus der initialen Demo lässt uns dieser neue Build einen üppigen Wald erkunden. Square Enix werden diesmal sogar Mehrspieler-Features unterstützt, doch es ist unklar, welche das sind. Wir konnten uns diese Version bereits im Vorfeld anschauen und ein bisschen mit den Entwicklern sprechen. Unsere frischen Eindrücke zum Spiel findet ihr hier an dieser Stelle.