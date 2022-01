Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin bietet Vorbestellern exklusive Missionen

HQ

Entwickler und Publisher von Videospielen nutzen verschiedene Strategien, um Verbraucher davon zu überzeugen, sich ihre Spiele zum höchstmöglichen Preis vorzubestellen. Im Falle von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin haben Team Ninja und Square Enix sogar exklusive Inhalte erstellt, die ausschließlich Vorbestellern zur Verfügung stehen werden. Bis zu drei Missionen ("Trials of the Dragon King", "Wanderer of the Rift" und "Different Future") können angeblich nur durch Vorbestellung der Digital-Deluxe-Version des Spiels erhalten werden. Später sollen diese Inhalte wohl nicht separat erhältlich sein, behauptet der Entwickler.