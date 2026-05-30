Strange New Worlds verbrachte Jahre damit, William Shatner als Kirk zurückzubringen

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Die Produzenten von Star Trek: Strange New Worlds haben enthüllt, dass sie viele Jahre damit verbracht haben, William Shatner dazu zu bringen, seine Rolle als James T. Kirk wieder aufzunehmen.

Laut dem Showrunner der Serie, Akiva Goldsman, und Executive Producer Alex Kurtzman diskutierten sie verschiedene Möglichkeiten, Shatner in die Serie einzubinden, obwohl Kirk in der aktuellen Zeitlinie bereits von Paul Wesley dargestellt wurde.

Der Plan war, eine alternative Version der Figur einzuführen, inspiriert von den klassischen Episoden, insbesondere The City on the Edge of Forever. Doch trotz großer Arbeit wurde die Idee nie verwirklicht, und wir haben keine konkrete Erklärung dafür erhalten.

Polygon berichtet, dass:

"Goldsmans größtes Bedauern war, dass er William Shatner nicht zurückholen konnte, um eine Version von Kirk zu spielen, der sich entschied, im New York der Depression bei Edith Keeler (Joan Collins), einer Suppenküchenbetreiberin, in die er sich in der Folge "The City on the Edge of Forever" verliebte, zu bleiben. Die Showrunner versuchten jede Staffel, das möglich zu machen, und arbeiteten sogar an mehreren Drehbüchern für eine Folge."

Shatner selbst hat zudem zuvor bestätigt, dass Gespräche über eine mögliche Rückkehr in die Rolle und die Serie geführt wurden.

Hättest du gerne gesehen, dass Shatner die Rolle des Kirk wieder aufnimmt?