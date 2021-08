Strahlengefahr: Konsolenstart von Chernobylite auf Ende September verschoben

HQ

Konsolenspieler müssen leider noch ein paar Wochen länger warten, bis sie das postapokalyptische Actionspiel Chernobylite spielen dürfen. Der Publisher des Titels All in! Games bestätigte diese Woche via Pressemitteilung, dass es aufgrund „einiger unvorhergesehener Probleme" nicht länger möglich sei, das Spiel wie geplant am 7. September auf PS4 und Xbox One zu veröffentlichen. Stattdessen wird der Titel drei Wochen später, am 28. September, auf diesen Plattformen landen. Das von Farm 51 entwickelte Spiel wurde letzten Monat auf dem PC veröffentlicht und scheint sich gut zu schlagen.

In einer Pressemitteilung, die wir erhalten haben, erklärt All-in!-Games-CEO Piotr Żygadło: "Aufgrund einiger unvorhergesehener Probleme mit dem Konsolen-Build haben wir beschlossen, den Start von Chernobylite etwas zu verschieben, bis das Problem behoben ist. Wir möchten sicherstellen, dass wir Projekte liefern, die in hervorragender Form sind. [Indem wir] Chernobylites Konsolen-Release-Datum um ein paar Wochen zurückstellen, werden wir in der Lage sein, dieses [Ziel] zu erreichen. Wir danken allen für die Geduld, während wir uns die Zeit nehmen, [das Spiel zu reparieren]."