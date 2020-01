Story-Video und EU-Termin von Trails of Cold Steel III auf Switch und PC

Im Oktober startete The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III auf der Playstation 4, im Frühjahr sind weitere Versionen für Nintendo Switch und PC (Steam) geplant. Entwickler Nihon Falcom hat in Absprache mit dem Publisher NIS America neues Videomaterial für die beiden kommenden Spielversionen bereitgestellt und Informationen zu Nintendo-exklusiven Bonusinhalten bekanntgegeben. 26 zusätzliche Kostüme werden Fans der Switch im Spiel vorfinden, am 23. März 2020 starten die beiden Versionen. Der neue Story-Trailer fasst die Geschehnisse von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III noch einmal für euch zusammen.

