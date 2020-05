You watching Werben

Gestern teilte Naughty Dog mit, dass uns heute ein neues Video zu The Last of Us: Part II erwartet und das wird schon um 16:00 Uhr ausgestrahlt werden. Nachdem das Spiel in den letzten Wochen mit verschiedenen Spoilern zu kämpfen hatte, können wir heute also endlich mal wieder einen klassischen Einblick in das neue Abenteuer von Joel und Ellie erhalten. The Last of Us: Part II ist druckfertig und wird euch rechtzeitig am 19. Juni auf der Playstation 4 erreichen.