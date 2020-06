Story-Trailer zu The Falconeer führt Mysterien der Spielwelt ein

Wired Productions hat heute neues Gameplay von The Falconeer demonstriert, einem Aerical-Combat-RPG aus der Feder von Tomas Sala. Ihr werdet 3D-Luftkämpfe gegen andere Flugeinheiten und Schiffe im Wasser bestreiten, denn in diesem Land namens Ursee gibt es kaum noch Landmassen. Drei der größten und wichtigsten Orte präsentiert uns der neue Story-Trailer im Detail. Neben dem Sägewerk Saladmount, dem Anwesen der Adelsfamilie Borgia und dem Imperialen Hafen dürfte vor allem der Schlund, eine mysteriöse Kerbe im Ozean, die Blicke auf sich ziehen. In The Falconeer versuchen drei rivalisierende Fraktionen, die Geheimnisse dieser mysteriösen Welt für sich zu nutzen. Mehr Infos zum Game gibt es in unserer Vorschau aus dem letzten Jahr.

