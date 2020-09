Bloober Team hat diese Woche einen fiktiven Story-Trailer für ihre bisher größte Arbeit aufbereitet - The Medium. In diesem Material hören wir Troy Baker als Antagonist, obwohl der Gute nicht allzu viel Verständliches zu sagen hat. Seine mysteriöse und sehr furchterregende Figur wird nur grob eingeleitet, denn je weniger wir wissen, desto gruseliger wird die ganze Angelegenheit. The Medium kommt Ende des Jahres auf Xbox Series und PC.

