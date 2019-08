Story-Trailer und Steam-Release für Gears 5

Die Gamescom Opening Night Live konnte die Gamescom-Woche mit einer richtigen Pressekonferenz einleiten. Wir haben in der Show einen Story-Trailer für das kommende Gears 5 gesehen, das heute Nachmittag bereits bei Xbox ein Thema war (dort wurde der Horde-Modus gezeigt). Das neue Video deutet einige interessante Wendungen in der Geschichte an, außerdem sehen wir riesige Gegner aus Fleisch und Metall. Laut The Coalition soll Gears 5 eine "duale Geschichte" erzählen, in diesem Krieg werden wir also nicht nur gegen die Locust kämpfen, sondern uns auch mit der Gedankenwelt der Protagonistin Kait Diaz beschäftigen.

Das Studio hat außerdem erklärt, dass Gears 5 zu Steam kommen wird. Crossplay zwischen PC und Konsolen wurde ebenfalls bestätigt und Spieler auf Valves Plattform sind dabei natürlich integriert. Gears 5 erscheint am 10. September auf PC und Xbox One.

You watching Werben