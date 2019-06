Story-Trailer schildert frostige Iceborne-Expedition in Monster Hunter: World

Capcom hat uns zum Abschluss des Abends einen neuen Story-Trailer zur Iceborne-Erweiterung von Monster Hunter: World geschickt. Darin erfahren wir die Hintergründe der Raureifweite-Expedition, der wir uns nach Abschluss des Hauptspiels anschließen können, um zu einem neuen, gigantischen Gebiet vorzudringen. Schon vor 40 Jahren soll eine Gruppe mutiger Jäger dieses Ökosystem erkundet haben, allerdings kehrten sie bis heute nicht zurück. Ob uns gelingt, woran diese erfahrenen Entdecker scheiterten? Iceborne erscheint am 6. September für Xbox One und Playstation 4, die PC-Version folgt im Winter. Alle Infos zum DLC könnt ihr in diesem Beitrag nachlesen.

