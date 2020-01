Story-Trailer: Nioh 2 auf der Suche nach den Geistersteinen

Sony hat soeben einen neuen Story-Trailer zu Nioh 2 präsentiert. Team Ninja zeigt uns darin verschiedene Akteure und Figuren, die um 1555 in den Streitigkeiten des feudalen Japans aufeinandertreffen. Obwohl diese Welt im Chaos versinkt, scheinen viele Charaktere eigenen Zielen und Motiven zu folgen. Die mächtigen Geistersteine aus dem ersten Spiel werden dabei eine wichtige Rolle spielen, da sie magische Fähigkeiten gewähren. Zur Erinnerung: In Nioh konnten wir dadurch Amrita, die Spielwährung, generieren und mächtiger werden. Die Suche nach Macht und eigener Stärke scheint sich demnach auch in der kommenden Fortsetzung wiederzufinden.

Wir sind in der Mino-Provinz unterwegs und spielen ein sogenanntes Halbblut - eine Mischung aus dämonischem und menschlichem Blut. Auf unserer Reise lernen wir einen Händler namens Toukichiro, die Yokai-Jägerin Mumyo und den mächtigen Feldherrn Oda Nobunaga kennen, die versuchen die Zeit der Streitenden Reiche der Sengoku-Epoche heil zu überstehen. In der offiziellen Pressemitteilung beschreibt der Publisher den Plot als "epische Saga des halbblütigen Dämonenjägers 'Hideyoshi'".

Gleichzeitig hat Sony die kommenden DLC-Pläne zu Nioh 2 aufgeschlüsselt. Drei Story-DLCs sind derzeit geplant, sie alle spielen nach den Ereignissen des Hauptspiels. Vier bis zehn Stunden Spielzeit pro Add-On verspricht Team Ninja, Ausrüstung und Fähigkeiten, neue Bosse und schwierige Herausforderungen sind darin enthalten. Es wird einen Season-Pass geben, der diese Erweiterungen beinhaltet, Preis und Datum sind jedoch noch nicht bekannt. Nioh 2 erscheint am 13. März 2020 auf der Playstation 4.