Story-Trailer für Grounded mit fiesen Insekten und großem Geheimnis

Grounded war heute Abend der Einstieg in Microsofts Inside-Xbox-Format und wir haben den Story-Trailer vom Spiel gesehen. Ein kleiner Roboter erklärt uns, dass wir geschrumpft sind und selbst einen Weg finden müssen, die Verwandlung wieder umzukehren. Vorrangig dürfte zumindest in den Anfängen des Survival-Adventures jedoch sein, in dieser feindlichen Umgebung zu überleben. Da wir so klein sind, wollen uns die vielen anderen Lebewesen in diesem mysteriösen Hinterhof/Garten an den Kragen.

Laut dem Entwickler sind alle Bereiche in Grounded von Hand gefertigt worden und wir können sie sowohl alleine, als auch zusammen mit Freunden erkunden. Mit voranschreitender Spielzeit werden wir eine Basis bauen, bessere Ausrüstung herstellen und schließlich einem großen Geheimnis auf den Strich kommen, das mit einer ominösen Organisation namens Ominent in Verbindung steht. Das neue Abenteuer von Obsidian Entertainment wird am 28. Juli in die "Xbox Game Preview"-Phase starten. Zum Early-Access-Launch wird die Story aber noch nicht fertig sein.