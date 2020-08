Story-Trailer für das neue Call of Duty: Black Ops Cold War

You're watching Werben

Wer uns in dieser Woche ein wenig verfolgt hat, der wird bereits alles wissen, was es aktuell über Call of Duty: Black Ops Cold War zu sagen gibt. Das Game wurde am Abend noch einmal auf der Gamescom-Show "Opening Night Live" vorgestellt, doch neue Infos haben wir nicht bekommen. Dafür gab es einen brandneuen Film-Trailer im Gewand des Kalten Krieges (Präsident Reagan spricht über einen Spion mit dem Codenamen Perseus). Call of Duty: Black Ops Cold War wird am 13. November auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Wir empfehlen euch für alle weiteren Informationen unseren ersten Vorschau-Eindruck.