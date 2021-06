Story-Modus von F1 2021 im Trailer einsehen

Diese Woche sprach Codemasters ausführlicher über einige Bestandteile von F1 2021. Im Story-Modus "Breaking Point" schließen wir uns einem von fünf Teams an, die im Laufe von drei Saisons die Ränge der F2 und der F1 aufsteigen. Zwischen den Rennen wird es immer wieder Zwischensequenzen geben, die uns mit verschiedenen Figuren interagieren lassen. Das neue Rennspiel von Codemasters wird außerdem einen Karrieremodus für zwei Spieler aufweisen, in dem ihr entweder zusammen oder gegeneinander spielt. Da Vertragsangebote und Teamwechsel ebenfalls zur Verfügung stehen, muss eine Rivalität nicht von langer Dauer sein.

Danke einer Funktion namens "Real-Season Start" wird es Spielern möglich sein, in ein Spiegelbild der aktuellen Formel-1-Saison einzutauchen. Ihr übernehmt in diesem Fall einfach für den Rest der Saison einen Fahrer und gebt euer Bestes. F1 2021 möchte außerdem die Fahrerstatistiken, die in F1 2020 eingeführt wurden, schneller aktualisieren und insgesamt erweitern. Im neuen Video äußern sich die Entwickler auch zu den Vorzügen der Playstation-5- und Xbox-Series-Spielversionen. Am 16. Juli erscheint der Titel voraussichtlich auf alten und aktuellen Plattformen (nicht aber auf der Nintendo Switch).

Quelle: Codemasters.