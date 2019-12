Story-Erweiterungen für The Outer Worlds in 2020 geplant

Die Erwartungen an Obsidians-Rollenspiele sind in der Regel recht hoch, weil sich so viele Spieler leidenschaftlich in den früheren Werken des Entwicklers verloren haben. Mit The Outer Worlds scheinen zahlreiche Fans sehr zufrieden zu sein, obwohl ein Spieldurchlauf möglicherweise kürzer ausfällt, als zunächst erhofft. Wer bereits mit dem Spiel durch ist und mehr RPG-Futter sucht, für den gab es am Wochenende gute Nachrichten. Im Blog des Entwicklers lesen wir, dass das Studio an einer Story-Erweiterung oder einem DLC arbeitet. Die Produktion habe jedoch gerade erst begonnen und deshalb müssen wir uns auf das neue Jahr gedulden, um weitere Informationen zu erhalten:

"Die Reise ist jedoch noch nicht zu Ende, da wir [...] die Geschichte nächstes Jahr mit DLCs erweitern werden! Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben."