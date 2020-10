Story-Erweiterung bindet Escape-Spielmodus sinnvoll in Gears 5 ein

Gears 5 wird im November auf der Xbox Series erscheinen und deshalb haben die Entwickler von The Coalition in letzter Zeit ein paar kleine Überraschungen erarbeitet. Ab dem 10. November werdet ihr zum Beispiel zwei neue Schwierigkeitsgrade namens Ironman und Inconceivable im Spiel vorfinden, falls ihr euer Können auf die Probe stellen wollt. Die Geschichte dürft ihr mit dem nächsten Content-Update im New Game+ dann auch direkt noch einmal von vorne beginnen. Alle gesammelten Jack-Upgrades und Skins behaltet ihr bei dieser Option.

In einem Interview hat Miranda Sanchez von IGN zudem von den Entwicklern erfahren, dass es im Dezember eine drei- bis vierstündige Story-Erweiterung für das Spiel geben soll. Konkrete Infos folgen Anfang Dezember, doch es klingt so, als würden die Hivebusters, die wir aus dem Escape-Spielmodus kennen, darin eine zentrale Rolle spielen. All das gesellt sich zu allgemeineren, technischen Verbesserungen (Filmsequenzen mit 60 Bildern pro Sekunde, keine plötzlich aufploppenden Texturen mehr), die auf der Xbox-Series-Konsolenfamilie möglich werden.