Story von Attack on Titan 2: Final Battle wird episodisch gespielt

Koei Tecmo hat einige Details zu ihrem kommenden Actionspiel Attack xon Titan 2: Final Battle (in Deutschland bekannt als A.O.T. 2: Final Battle) enthüllt, das die dritte Serie des gleichnamigen Anime nacherzählt. Im sogenannten Charakter-Episodenmodus erleben wir verschiedene Schlüsselszenen der Geschichte aus Sicht beteiligter Charaktere.

Die gewaltigen Titanen sind nämlich nicht mehr die einzigen Gegner, denen wir uns stellen müssen. Ein Anti-Personen-Kontrolltrupp verfolgt Eren und Christa, weshalb das Scout-Regiment seine Teamkameraden verteidigen muss. In der 104. Trainingseinheit werden wir uns mit Reiner, Bertholdt und Zeke beschäftigen, doch es soll noch weitere Handlungspunkte geben. Einige davon seien nicht einmal im Anime zu sehen, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung, was den Charakteren zusätzlichen Kontext bieten dürfte.

Wer das Spiel im ersten Monat nach der Veröffentlichung auf PS4 oder Xbox One kauft, erhält spezielle Outfits für Christa, Kenny, Levi und ein One-Piece-Kleid für Mikasa. Kenny und Zeke sind eigentlich DLC-Charaktere, doch sie sind teilweise auch Vorbesteller-Anreize auf der Xbox One. A.O.T. 2: Final Battle erscheint am 5. Juli für PC, PS4, Switch und Xbox One.