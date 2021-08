HQ

Im März wurde Story of Seasons: Pioneers of Olive Town für Nintendo Switch veröffentlicht und wer keine Hybridkonsole besitzt, der darf den freundlichen Landwirtschaftssimulator in Kürze auch auf dem PC spielen. Marvelous Entertainment bestätigte den 15. September als Erscheinungstermin der Steam-Version, inhaltliche Änderungen solltet ihr nicht erwarten. Wenn ihr euch auf eure Zeit in Olivingen vorbereiten wollt, dann werft doch einen Blick in die Kritik unserer Kollegin Anne.

Quelle: Gematsu.