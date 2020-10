Story of Seasons: Pioneers of Olive Town angekündigt, ab März 2021 auf Switch

You're watching Werben

Noch mehr Neuigkeiten vom "Nintendo Direct Mini: Partner Showcase": Story-of-Seasons-Fans dürfen sich den 26.3.2021 fett im Kalender markieren, dann wird nämlich mit Story of Seasons: Pioneers of Olive Town ein neuer Serienteil die Switch erreichen (In Japan erscheint das Spiel bereits am 25.2.).

"Angetrieben von den Geschichten aus den Pioniertagen deines Großvaters packst du deine Sachen und verlässt die Großstadt, um zum ländlichen Olive Town aufzubrechen.

Dort wartet einiges an Arbeit auf dich, denn der Hof deines Großvaters wurde von der Natur zurückerobert. Nun gilt es, deine Ärmel hochzukrempeln und den Traum deines Großvaters wieder aufleben zu lassen.

Nur einen Katzensprung entfernt von deinem Hof, an der Küste der Halbinsel, liegt das friedliche Hafenstädtchen Olive Town. Hier leben jede Menge einzigartige Charaktere. Und so zufrieden die Bewohner auch sind, ein wenig Tourismus könnte frischen Wind ins Örtchen bringen...

Der neueste Teil der STORY-OF-SEASONS-Reihe erscheint für Nintendo Switch! Der langerwartete Teil der ursprünglichen Landwirtschaft-/Alltagssimulation bietet Spielern mehr Freiheit denn je. Forme die ungezähmte Wildnis um dich herum, entdecke neue Tiere und Pflanzen und lass sie auf deinem Hof wachsen und gedeihen. Gestalte jedes Details deines Hofs, um eine Reihe von möglichen Heiratskandidaten zu beeindrucken, und erlebe, wie Olive Town gemeinsam mit deinem Hof zu einem aufstrebenden Touristenort heranwächst."