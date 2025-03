Story of Seasons: Grand Bazaar Vorschau - Ein entspannendes Farmspiel mit dem gewissen Etwas

Die Story of Seasons -Reihe kehrt diesen Sommer mit Story of Seasons: Grand Bazaar zurück, einem Remake eines Nintendo DS-Titels aus dem Jahr 2008, der 2011 in Europa veröffentlicht wurde und noch Harvest Moon hieß. Jetzt ist Harvest Moon im Besitz der amerikanischen Firma Natsume, die immer wieder Spiele der Serie veröffentlicht (das neueste, Harvest Moon: One World im Jahr 2021), obwohl man sich nicht täuschen sollte: Story of Seasons, von Marvelous ist das Original Harvest Moon und wohl überlegen, obwohl das Spiel, das gerade während der letzten Nintendo Direct enthüllt wurde, eher ein Nebenprojekt ist, bevor die Serie in Zukunft ein größeres Upgrade bekommt.

In diesem Jahr wird Marvelous zwei Titel aus der Serie sehr eng zusammen auf den Markt bringen: Zum einen wird es Rune Factory: Guardians of Azuma geben, das am 30. Mai für Nintendo Switch und PC erscheint und eine wirklich starke Weiterentwicklung für die Serie zu sein scheint, die das übliche Farming mit Action-RPG und Fantasy-Settings vermischt. Story of Seasons: Grand Bazaar erscheint am 27. August für Nintendo Switch und PC und ist, wie bereits erwähnt, ein Remake eines DS-Titels.

HQ

Vor Jahren kündigte Marvelous ein neues Story of Seasons an, das sich auf den Mehrspielermodus konzentriert, aber das ist nicht das Richtige. Tatsächlich wurden die Multiplayer-Optionen aus dem ursprünglichen DS-Spiel aus dem Remake entfernt, um sich auf den Einzelspielermodus zu konzentrieren. Dieser Titel brachte eine einzigartige Wendung in die Formel: Die Stadt, in der es stattfindet, Zephyr Town, ist berühmt für seinen Basar, einen Straßenmarkt, der jeden Samstag stattfindet und Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Oder zumindest tat es das, bevor es seinen Ruhm verlor... Und jetzt besteht unsere Aufgabe darin, das Grand Bazaar wieder in seinen früheren Glanz zu versetzen, indem wir das Kapitalismusrad ins Rollen bringen, indem wir alles kaufen und verkaufen (und sogar weiterverkaufen), was euch im Spiel begegnet.

Das hat interessante Implikationen. Das bedeutet, dass das Spiel, obwohl es immer noch größtenteils entspannend und offen ist, dir jetzt ein konkreteres Ziel gibt: unsere Ernte und Ranch-Produktion zu maximieren (es ist schließlich ein Farmspiel), damit du später deine Gewinne maximieren kannst. Dies könnte den Spielern ein größeres Gefühl von Unterhaltung und Sinn geben, aber wir befürchten, dass die Fokussierung auf das Profitstreben dazu führen könnte, dass es jetzt eine "richtige Art" gibt, das Spiel zu spielen, die irgendwie der Sorglosigkeit und Idylle der Serie widerspricht. Obwohl, um ehrlich zu sein, es sowieso nicht so aussieht, als ob das Management des Marktes sehr tief ist.

Werbung:

Der Akt des Verkaufens an sich ist ein Minispiel. Zuerst wählst du aus, welche und wie viele der Objekte du in deinem Inventar hast, die du zum Verkauf anbieten möchtest, und wenn der Basar öffnet, musst du eine Glocke läuten, um die Umstehenden zu deinem Stand zu locken, die, nach der kurzen Demo zu urteilen, die wir gespielt haben, alles kaufen, was du ihnen anbietest, ohne viel darüber nachzudenken. Du kannst deinen Stand mit Dekorationen versehen, um die Preise zu erhöhen, aber du kannst die Preise nicht direkt erhöhen oder senken, was für ein Spiel, das auf der Verwaltung eines Ladens basiert, seltsam ist. Trotzdem ist es fast eine Erleichterung, denn es hätte zu einigen unangenehmen Situationen mit Ihren Nachbarn führen können...

Abgesehen vom Basar hat das Spiel auch die üblichen Funktionen der Story of Seasons -Spiele: Du kannst dich mit Stadtbewohnern anfreunden und sogar eine Romanze mit ihnen eingehen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Sammeln von Gegenständen, der Erkundung der Gegend - mit Schwerpunkt auf Vertikalität dank eines neuen Gleitschirms - und auch viel Kochen, mit 260 Rezepten, die Sie aus Ihren eigenen Zutaten kochen können.

Werbung:

Story of Season: Grand Bazaar sieht wie gewohnt charmant aus, aber es ist klar, dass es aus einem Nintendo DS-Spiel stammt. Es wurde stark verbessert, aber Fans, die einen Sprung nach vorne in der Serie erwartet haben, könnten enttäuscht sein, und wir würden ihnen empfehlen, sich stattdessen das neue Rune Factory anzusehen. Der Fokus auf den Marktplatz klingt jedoch interessant genug, um dem Spiel ein eigenständiges Element hinzuzufügen. Es sollte ein größeres Ziel für das Spiel bieten, indem es sich darauf konzentriert, Gewinne zu erzielen und mehr Käufer in die Stadt zu locken, ohne der entspannenden Erfahrung eines Farmspiels mit Chibi-ähnlichen Charakteren im Weg zu stehen.