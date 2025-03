Story of Seasons: Grand Bazaar kehrt für eine neue Generation auf Nintendo Switch zurück

In der Nintendo Direct von gestern Nachmittag gab es jede Menge Rückkehrer. Wir haben gesehen, wie Franchises wie Gradius, Patapon und SaGa Frontier ihre Klassiker auf Nintendos aktueller Konsole neu aufgelegt haben, und wir hatten auch Wiedervereinigungen mit lange ruhenden Serien wie Tomodachi Life. Diese Ankündigung stammt aus der ersten Gruppe.

Es ist ein Remake von Story of Seasons: Grand Bazaar, dem Nintendo DS-Titel, der jetzt für Nintendo Switch zurückkehrt. Dieses Abenteuer führt uns in ein abgelegenes Städtchen, das schon bessere Tage gesehen hat und mit unserer Hilfe wieder in altem Glanz erstrahlt.

Story of Seasons: Grand Bazaar erscheint am 27. August 2025 für Nintendo Switch, und du kannst dir die Screenshot-Galerie und den Trailer unten ansehen.

HQ

Story of Seasons: Grand Bazaar Screenshots Galerie