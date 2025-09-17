Story of Seasons: Grand Bazaar erreicht eine halbe Million verkaufte Exemplare in zwei Wochen

HQ

Marvelous hat am 27. August sein sanftes Lebenssimulationsspiel Story of Seasons: Grand Bazaar veröffentlicht, und wir fanden es eine unterhaltsame Abwechslung, in der du einen alten Bauernhof renovieren und deine Produkte verkaufen musst, um den Marktplatz von Villa Zephyr als Handelszentrum für die Welt wieder in Gang zu bringen.

In der Tat ehrgeizige Ziele, aber es scheint, dass es viele Landwirte gibt, die sich die Seele aus dem Leib versuchen, denn das Studio hat jetzt bekannt gegeben, dass es bereits mehr als 500.000 Exemplare des Spiels verkauft hat, sowohl physische als auch digitale Versionen zusammen.

Eine Zahl, mit der die Marvelous-Gruppe sehr zufrieden ist und die auch durch eine gute Resonanz von Spielern auf Konsolen der Nintendo Switch-Familie und auch auf Steam untermauert wird, wo sie gesunde 94 % der überwiegend positiven Bewertungen beibehält.

Hast du Story of Seaons: Grand Bazaar gespielt und was denkst du?