Story of Seasons ist keineswegs mehr ein unbekanntes Franchise in der Welt der Videospiele. Auch nachdem sie ihren vorherigen Namen Harvest Moon hinter sich gelassen hat, hat die Simulationsserie des Bauernhoflebens sich selbst weiterentwickelt, indem sie kleine Schritte oder Gabelungen in ihrem ansonsten einfachen und eintönigen Leben bietet. Jetzt sind wir wieder an der Reihe, alles hinter uns zu lassen und ein recht vertrautes Jobangebot anzunehmen: einen alten, verlassenen Bauernhof in Zephyr Town zu übernehmen und ihm wieder zu altem Glanz zu verhelfen.

Natürlich ist es nicht nur der Bauernhof, den wir wieder zum Leben erwecken müssen, sondern ein friedliches kleines Dorf, dessen Juwel und Hauptattraktion ein Markt (ein Basar) ist, auf dem die exklusivsten Gegenstände der Welt gekauft und verkauft wurden. Story of Seasons: Grand Bazaar ist eine sichere Wette von Marvelous. Es verfügt über alle Elemente und Strukturen, die jeder Veteran der Serie oder Lifesim-Fan sofort erkennen wird, während es einen kommerzielleren Ansatz und eine neue Reihe von Hauptquests für den Fortschritt einführt. Genug, um uns davon zu überzeugen, Landwirte zu werden? Nun, das kommt darauf an.

Seien wir ehrlich, wenn ich sage, dass Marvelous auf Nummer sicher geht, gehen sie hier absolut kein Risiko ein. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie immer wieder verteidigen wollen, dass dies ihre Art ist, Lebenssimulationen zu verstehen, und dass sie nie aus der Form ausbrechen werden, oder ob sie es vorziehen, das Wasser sorgfältig zu testen, bevor sie eine radikale Veränderung einführen. Story of Seasons ist der nächste Teil der Hauptserie, in dem die Pflanzen-, Tier- und Gebäudedesigns sofort bei Spielern von Pioneers of Olive Town Anklang finden werden.

Wir konzentrieren uns speziell auf Grand Bazaar und erstellen unseren Avatar (Junge oder Mädchen) in einem vertrauten Charaktereditor. Nicht, dass ich irgendetwas Detailliertes oder krankhaft Genaues erwartet hätte, wie es Baldur's Gate 3 oder Naraka: Bladepoint sein könnte, aber selbst andere Lebenssimulationstitel wie das pixelige Stardew Valley bieten erheblich mehr Optionen für Gesicht, Frisur, Hautfarbe oder Kleidung. Ich hätte mir hier mehr Abwechslung gewünscht, schon allein um das Gefühl zu vermeiden, dass mein Protagonist im Laufe des Spiels ein "albernes" Gesicht mit weit aufgerissenen, aber ausdruckslosen Anime-Augen hat.

Nachdem wir unseren Charakter erstellt haben, kommen wir an einem Samstag, dem Markttag, bei Villa Zephyr an. Bürgermeister Felix hilft uns, sie schnell im Dorf aufzubauen und bietet uns einen kleinen Handelsposten an, der an den Hof angeschlossen ist, um die Produkte, die wir in den Händen halten, zu verkaufen. Und nach diesem kurzen Tutorial über die wichtigste Neuerung dieses Story of Seasons kehren wir zur vertrauten Routine zurück, in der wir lernen, wie man Feldfrüchte anwendet, düngt und erntet, während wir den Bauernhof und das Dorf von Holz und Steinen befreien und anfangen, zu fischen und Tiere zu züchten.

Selbst wenn Sie noch nie einen Farmsimulator gespielt haben, werden Sie schnell die wesentlichen Konzepte erlernen, um reibungslos durch das Spiel zu navigieren und Gewinne zu erzielen. Die Lernkurve in Story of Seasons ist extrem einfach und es gibt nichts, was Ihren Plänen und Entwürfen zuwiderlaufen könnte, außer vielleicht eine schlechte Vorbereitung auf einen sehr, sehr sporadischen Sturm oder schlechtes Wetter. Die Ernte wird sich weiterentwickeln, Hühner, Kühe, Schafe und Alpakas (!!) werden wachsen und mehr Tiere züchten, mit denen wir Produkte anbieten können, und wir können weiterhin Tag für Tag Beziehungen zu den Charakteren im Dorf aufbauen, indem wir entweder mit ihnen sprechen, Besorgungen machen oder ihnen Geschenke anbieten.

Jeder Tag entfaltet sich in sanfter Wiederholung und sucht eine Routine bis zum Markttag, an dem der Basar öffnet. An diesem Punkt müssen alle Bemühungen der Woche in wirtschaftliche Vorteile umgewandelt werden, dank eines einfachen Minispiels, bei dem Produkte nach den Wünschen der Passanten platziert und in einer bestimmten Zeit verkauft werden. Nach und nach werden wir Meilensteine des Marktwachstums erreichen (Eröffnung neuer Stände und Anwerbung von Nachbarn und neuen Dorfbewohnern), um das Grand Bazaar wieder zu einer der touristischen Attraktionen der Region zu machen.

Die schlechte Nachricht ist, dass Sie nach ein paar Stunden feststellen, dass dies alles ist, was Story of Seasons: Grand Bazaar zu bieten hat. Es gibt nie einen Moment, in dem die Routine zusammenbricht oder Sie mit einer neuen oder störenden Situation konfrontiert werden, die Sie dazu zwingt, Ihre Optionen zu überdenken. Es gibt eine klare Linie der Regelmäßigkeit und eine gewisse Enttäuschung darüber, dass die Erfahrung am Ende in eine Art Checkliste von Errungenschaften, neuen Produkten oder Upgrades und maximalen Beziehungen zu den Bewohnern von Villa Zephyr wird. Du wirst niemals dein Vieh durch eine Epidemie verlieren oder das Lagerhaus mit deinen Produkten vor dem Markttag niederbrennen. Niemand wird stehlen und du wirst keine Gegenstände verlegen können. Alles wird gut, und das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Aber ich fand es ein bisschen enttäuschend.

Es gibt Elemente, die auch dann glänzen, wenn ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, das Spiel aufzugeben, wie zum Beispiel die Musik. Es liegt Schönheit in der Einfachheit der Themen von Story of Seasons: Grand Bazaar, und es ist eines der wenigen Elemente, bei denen ich das Gefühl habe, dass es sich ziemlich von anderen Vertretern des Genres abheben kann. Auch die Umgebung und Helligkeit von Zephyr Town, der Bauernhof oder sogar die Entwürfe und Geschichten seiner Bewohner gefallen mir nicht. Die Sprachausgabe des letzteren ist übrigens recht gut.

In Story of Seasons ist der Charakter normalerweise ein flaches Konstrukt, in das wir selbst unsere Persönlichkeit oder Absicht gießen müssen, um die Magie der Simulation und Immersion zu erzeugen. Du wirst selten, wenn überhaupt, auf einflussreiche Weise mit irgendjemandem oder irgendetwas teilnehmen, außer vielleicht als meist stiller Zuschauer des Lebens und der Geschichten der Dorfbewohner. Vielleicht ist mein größtes Problem mit Grand Bazaar, dass ich nicht das Gefühl habe, wirklich eine vollständige Simulation zu erleben, sondern nur eine Reihe von Aufgaben und Anfragen für die Dorfbewohner zu erfüllen, während ich nach Finanzmitteln suche, um meine Farm in ein industrielles Kraftzentrum und den Charakter in einen geborenen Kletterer und Abenteurer zu verwandeln.

Ich habe einen etwas vanilligen Geschmack in Story of Seasons: Grand Bazaar. Ein Abenteuer, das sicherlich diejenigen nicht enttäuschen wird, die wissen, worauf sie sich einlassen, aber für neue Landwirte ein wenig leer sein könnte, wenn sie sich nicht mit der Routine verbinden. Das Landleben in Story of Seasons: Grand Bazaar ist nicht jedermanns Sache, aber es ist überhaupt nicht schlecht.