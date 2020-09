Stormzy und Aiden Pearce schließen sich dem Widerstand in Watch Dogs: Legion an

Watch Dogs: Legion erscheint Ende Oktober auf allen Plattformen und deshalb bekommen wir immer mehr (sich inhaltlich wiederholende) Eindrücke vom Spiel zu Gesicht. Das dritte Spiel in der Hacker-Open-World-Serie verfrachtet die Spieler in die nahe Zukunft von London, um das System zu übernehmen und die Freiheit der Menschen wiederherzustellen. Während der gestrigen Ubisoft Forward haben wir erfahren, dass der Künstler Stormzy einen Song für das Spiel hat:

Der Sänger und Musiker freue sich darüber, ein Teil des Spiels zu sein. Er konnte eine Mission namens "Fall on My Enemies" (was wohl auch der Name des Songs zu sein scheint) für Watch Dogs: Legion beitragen, die zum Spielstart bereitsteht. Außerdem zeigte sich Aiden Pearce, der Protagonist des ersten Spiels (der nicht allzu beliebt war, muss man hinzufügen). Er wird ein spielbarer Charakter mit eigenem Handlungsbogen sein, den nur Besitzer eines Saison-Passes in die Finger bekommen.

Schließlich erlaubte Ubisoft einen weiteren Einblick in den Rekrutierungsaspekt des Spiels, dem großen Alleinstellungsmerkmal. Beinahe jeder Bürger in London darf vom Spieler für die eigene Sache angeworben werden, sobald das Game auf PC, Xbox One, Google Stadia und PS4 am 29. Oktober erscheint. Watch Dogs: Legion wird zum Systemstart der neuen Konsolengeneration natürlich ebenfalls bereitstehen.