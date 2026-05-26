Stormveil Castle bei geleakten Elden Ring Filmdreharbeiten enthüllt

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Weitere geleakte Set-Aufnahmen stammen aus dem Film Elden Ring, was offenbar bestätigt, dass ein ikonischer Spielort seinen Weg in A24s Fantasy-Epos finden wird. Der Film, inszeniert und geschrieben von Alex Garland, adaptiert FromSoftwares weitläufiges Rollenspiel aus dem Jahr 2022 für die große Leinwand. Da eine Laufzeit von Elden Ring leicht über 100 Stunden umfasst und bestenfalls etwa zweieinhalb Stunden für den Film, wissen wir, dass wir bei diesem ersten Teil wahrscheinlich nicht alles aus den Zwischenlanden sehen werden.

Aber laut neuem geleaktem Filmmaterial vom Elden Ring -Set sieht es so aus, als würden wir im Rahmen der Filmversion ein Besuch im Sturmschleierschloss bekommen. Das Filmmaterial, das mit einer Handykamera aufgenommen und auf TikTok gepostet wurde, zeigt den Live-Action-Film Elden Ring im Conwy Castle in Wales. Wir sehen vertraut aussehende Soldaten auf den Zinnen in einfacher grauer und beigefarbener Rüstung. Die Farben der kleineren Soldaten von Godrick, wie Sie sich erinnern könnten.

Das deutet stark darauf hin, dass wir Godrick the Grafted als einen der Runenträger im Realfilm Elden Ring sehen werden. Es könnte jedoch sein, dass Conwy Castle als Inspiration für einen weiteren Ort genutzt wird. Vielleicht sogar nur eine ruinierte Festung. Da es sich um Aufnahmen handelt, die mit einem Handy aufgenommen wurden, gibt es keine Möglichkeit, eine offizielle Bestätigung zu bekommen, bis wir näher an der Veröffentlichung des Elden Ring -Films sind.