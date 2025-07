Stormgate wird den Early Access bereits nächste Woche beenden

HQ

Der Early Access kann ein seltsames Biest sein, denn er kann ein Jahr, mehrere Jahre, einen Bruchteil dieser Zeit oder erheblich länger dauern. Es gibt keinen festen Zeitplan und kein Zeitfenster, wie lange ein Spiel im Early Access-Programm bleiben muss.

Entwickler Frost Giant Studios scheinen zu glauben, dass weniger Zeit zum Besseren ist, da bekannt wurde, dass das RTS Stormgate den Early Access verlässt und bereits nächste Woche, am 5. August, vollständig startet.

Das Spiel wird in einer Version erscheinen, die seine Grundlagen umfasst, die einen "robusten 1v1-Modus", Zugang zu einem Terrain Editor Alpha, einen Co-op -Modus und die erste vollständige Story, die als Campaign One - Ashes of the Earth bekannt ist, umfasst. Während der Multiplayer und die Kampagne startklar sind, befinden sich sowohl der Geländeeditor als auch das Koop-Element noch in der aktiven Entwicklung, wobei es sich um einen Vorgeschmack auf das handelt, was kommen wird, könnte man sagen.

Auf die Frage, warum Frost Giant bis zu einem gewissen Grad voreilig ist, hat der Entwickler Folgendes erklärt:

"Dieser Ansatz wird es uns ermöglichen, jede Veröffentlichung als das zu erkennen, was sie ist: keine inkrementelle Ergänzung eines Fortschrittsbalkens mit einem willkürlichen "1.0" am Ende, sondern eine sinnvolle Ergänzung zu dem, was bisher kam, mit neuen Funktionen, Modi, Inhalten und Verbesserungen, die die Spieler genießen können. Jede Veröffentlichung wird uns stetig in Richtung unserer Vision für Stormgate als ein regelmäßig aktualisiertes und unterstütztes RTS bringen, das mit eurer Hilfe in den kommenden Jahren wachsen und sich weiterentwickeln wird."

Der Entwickler geht in einer FAQ weiter, in der er seine Entscheidung erklärt, den Early Access ohne viele seiner Modi zu verlassen.

"Nach einem Jahr des Fortschritts mit Hilfe des Feedbacks unserer Community glauben wir, dass unsere Kampagne und 1v1 bereit für ein breiteres Publikum sind. Wir werden natürlich auch in Zukunft Feedback zu diesen Modi einfließen lassen, aber wir sind der Meinung, dass diese Modi an einem Punkt angelangt sind, an dem die Spieler sie genießen können.

"Andere Modi, wie Koop-Missionen und der Editor, werden in einem Entwicklungsstadium über unsere "Testküche" im Spiel verfügbar sein, die wir Sigma Labs nennen. Diese Modi werden im Laufe der Zeit weiter ausgebaut, so wie frühere RTS-Spiele auf den Markt kamen und von dort aus gewachsen sind."

"Wir hoffen, dass die Spieler unsere Entscheidung verstehen, zuerst die Grundlagen in den Vordergrund zu stellen und mit unserer Kampagne und den 1v1-Modi zu veröffentlichen, während wir den Rest unserer langfristigen Vision weiter ausarbeiten. Qualität vor Quantität war unsere größte Erkenntnis aus dem Early Access. Als unabhängiges Studio verfügen wir nur über begrenzte Ressourcen, und der Ausstieg aus dem Early Access ist ein entscheidender Schritt, um unsere laufende Entwicklung fortzusetzen. Wir sind weiterhin sehr entschlossen, unsere Vision zu verwirklichen, und wir wollen offen sagen, dass unser Steam-Start ein Debüt und nicht das Ende einer Reise ist."

Bist du ein Stormgate -Spieler oder hast du vor, das Spiel auszuprobieren, wenn es nächste Woche in voller Länge erscheint?