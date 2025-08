Stormgate startet seine erste Story-Kampagne... jetzt!

HQ

Frost Giant Studios, das unabhängige Team, das von den RTS-Genre-Veteranen Tim Morten (StarCraft II: Legacy of the Void) und Tim Campbell (Warcraft III: The Frozen Throne) gegründet wurde, hat heute die Vollversion von Stormgate veröffentlicht, seinem neuen Vorstoß in das Genre. Der Meilenstein wurde mit der Veröffentlichung der ersten Kampagne des Spiels namens Ashes of Earth erreicht.

Es handelt sich um eine wiederholbare Kampagne mit 12 Missionen, an der eine der drei Fraktionen des Spiels, die Vorhuten, beteiligt ist, und die ersten drei Missionen werden allen Spielern zur Verfügung stehen.

Stormgate ist kostenlos über Steam spielbar, aber es gibt eine Reihe zusätzlicher Inhaltspakete, die Fans von Echtzeitstrategie nicht verpassen sollten. Es basiert auf der Unreal Engine 5 und verwendet auch die SnowPlay-Technologie des Studios Frost Giant. Diese SnowPlay-Server verfügen über 64 Ticks und Rollback-Netcode.

"Die Veröffentlichung von Stormgate ist ein ganz besonderer Moment für uns alle bei Frost Giant", sagt Tim Morten, CEO und Produktionsleiter. "Die Ashes of Earth-Kampagne ist das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit, Spielerfeedback und einer echten Liebe zum RTS-Genre. Wir wissen, dass der Weg zu etwas Großartigem erst mit dieser ersten Kampagne beginnt, und wir würden uns freuen, wenn sich Spieler uns anschließen, während wir weiter an dem arbeiten, was als nächstes kommt."

Große Updates werden später in diesem Jahr erscheinen, darunter der lang erwartete 3v3-Team-Chaos-Modus. Ashes of Earth wird in voller Länge für 24,99 € erhältlich sein.