Stories Untold wandert nächste Woche auf Nintendo Switch

No Code (Observation) und Devolver Digital haben bekanntgegeben, dass Stories Untold schon nächste Woche mit einer Nintendo-Switch bereichert wird. Am 16. Januar können Fans des Hybriden vier Kurzgeschichten in einer interessanten Mischung aus Text-Abenteuer und Point&Click-Gameplay erleben. Das Interface und die Steuerung wurden wohl überarbeitet, um das Spielerlebnis auf die Joy-Cons anzupassen. Der experimentelle Thriller erschien 2017 zum ersten Mal auf dem PC und wurde von Spielern und Kritikern positiv aufgenommen. Falls ihr noch nichts von Stories Untold gehört haben solltet, könnt ihr euch ja den neuen Trailer unten ansehen.

