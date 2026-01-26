Stop Killing Games erhält 1,3 Millionen verifizierte Unterschriften und wird offiziell von der EU geprüft

HQ

Die Stop Killing Games-Initiative – eine Bewegung, die auf der Idee basiert, dass ein Spiel, das bezahlt, nicht durch Server, die offline genommen werden – wurden 1,3 Millionen seiner 1,4 Millionen Unterschriften von der EU überprüft, was sie für eine formelle Prüfung durch die Europäische Kommission qualifiziert.

Stop Killing Games benötigte nur eine Million Unterschriften, um es durchzubringen, aber es ist klar, dass die Spieler ihre Unterstützung zeigen wollten. Ein Beitrag des Wahlkampfhelfers Moritz Katzner legte fest, dass der Plan darin besteht, die Anzahl der verifizierten Unterschriften vorerst geheim zu halten. Bald werden wir mehr über die nächsten Schritte hören – durch ein neues Video, eine neu gestaltete Website und einen neu strukturierten Discord.

In der Zwischenzeit bittet Katzner, dass wir alle die Menschen hinter Stop Killing Games respektieren, da... nun... Menschen. Alle hinter der Initiative haben Verantwortung, Jobs, Familien und haben sich Zeit genommen, Stop Killing Games zu unterstützen.

Das Endziel ist immer noch, den Spielern Spaß mit ihren Spielen zu ermöglichen, egal ob ein Entwickler sie unterstützen möchte oder nicht. Das bedeutet nicht, dass Server für immer in Betrieb bleiben müssen, aber es sollten Pläne bestehen, damit Fans ein Spiel überhaupt selbst unterstützen, falls es sonst abgeschaltet würde.