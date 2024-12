Stone of Madness ermöglicht es uns, "das Scheitern zu umarmen, und wir werden euch nicht zurückhalten", so The Game Kitchen

HQ

Wenn man das spanische Studio The Game Kitchen erwähnt, denkt man sofort an die verdrehte Interpretation christlicher Folklore in Blaphemous, an ihr Metroidvania-Genre und an die jüngste Ankündigung bei den Game Awards, dass sie die Ninja Gaiden-Serie in Ragebound wieder zum Leben erwecken. Aber bevor diese neue Version von Koei Tecmos ursprünglichem japanischem Franchise erscheint, bereitet sich das Studio auf die Veröffentlichung von etwas ganz anderem vor: The Stone of Madness, ein taktischer Stealth-Titel mit historischem Setting, der von Tripwire Presents veröffentlicht werden soll.

Für TGK war dies ein anderes Projekt, gerade weil die anfängliche Entwicklung nicht aus ihren Reihen kam, sondern sie sich der Produktion des Spiels anschlossen, indem sie das geistige Eigentum kauften und das kleine unabhängige Studio übernahmen, das es gestartet hatte. Wir haben mit Director Miguel Ortega und Producer Ana Trujillo in einem kürzlichen Interview über diesen kreativen Prozess gesprochen und darüber, was euch in ein paar Wochen erwartet, wenn das Spiel veröffentlicht wird, das ihr euch unten ansehen könnt.

The Stone of Madness gibt die frenetische Action von Blasphemous zugunsten eines taktischen, aber sehr flüssigen Stealth-Stils auf, wie uns unser Kollege Ben erzählte, als er ihn auf der Gamescom testete. Es ist nicht vergleichbar mit der taktischen Spionage-Action, die wir in Metal Gear Solid gesehen haben, sagte uns Miguel Ortega, sondern konzentriert sich stattdessen auf eine Kontinuität, die auf dem Erlernen der Pläne des Spielers durch Versuch und Irrtum basiert. "Es gibt keinen Fehlerzustand, es gibt keinen tödlichen Zustand, es gibt kein 'Game Over' und man kann das Spiel nicht speichern, wann immer man will", sagte uns der Projektleiter. "Es bedeutet also, dass man das Scheitern akzeptieren muss. Sie müssen nur planen, wie Sie Ihr nächstes Ziel erreichen und diesen Plan dann ausführen. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht, aber wir werden Sie nicht aufhalten. Wenn du es weiter versuchst, verlierst du Ressourcen, du verlierst vielleicht einen Charakter für diesen Tag, aber am nächsten Tag kannst du es weiter versuchen."

The Stone of Madness spielt in einem Kloster aus dem 18. Jahrhundert, das auch als psychiatrische Anstalt der damaligen Zeit fungiert. Wie in einem Gefängnis müssen wir uns mit verschiedenen Insassencharakteren abstimmen, um die Gegend zu erkunden... soweit wir wissen. Aber lassen Sie sich von diesem Genrewechsel nicht in die Irre führen. Dies ist ein The Game Kitchen-Spiel, und diese besondere künstlerische Vision, die sie mit Blasphemous gefunden haben, entwickelt sich hier weiter, wobei die Ikonografie der sevillanischen Karwoche beiseite gelassen wird, um die gedämpftere Atmosphäre von Francisco de Goyas Werk voll und ganz zu umarmen.

"Ich würde sagen, dass die Inspiration bei Goya zum Beispiel sehr von seinen Bildern kommt. Es ist wahrscheinlich nicht allzu offensichtlich. Wenn Sie die Gemälde kennen, erkennen Sie vielleicht Muster, die von ihnen stammen. Wie zum Beispiel, wenn Agnes sich verwandelt, um einen Zauber zu wirken, sie verwandelt sich in eine Hexe, was man auf Goyas Aquelarre-Gemälde sehen kann. Oder es gibt diese Gemälde von Goya, sie heißen Fray Pedro contra el Maragato und es gibt eine Reihe von Gemälden, in denen sich ein Mönch gegen einen Banditen verteidigt, ihn am Ende entwaffnet und dann erschießt. Wir haben also einen Charakter, der Fray Pedro ist und eine Pistole hat."

Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir das Endergebnis dieser einzigartigen Mischung kennen, denn The Stone of Madness soll am 28. Januar 2024 für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen.